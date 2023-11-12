Самолет рейса Самара — Петербург незапланированно сел в аэропорту вылета Самолет Самара — Санкт-Петербург вернулся в аэропорт по технической причине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самолет рейса Самара — Санкт-Петербург с 187 пассажирами на борту незапланированно вернулся в аэропорт вылета, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. В настоящее время технические службы занимаются проверкой воздушного судна.

По предварительным данным, 12 ноября 2023 года воздушное судно, следовавшее рейсом № 5N-582 по маршруту Самара — Санкт-Петербург (авиакомпания Smartavia), возвратилось в аэропорт вылета по технической причине. <...> Технические службы аэропорта проверяют самолет, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, посадка прошла благополучно, в результате инцидента никто не пострадал. В прокуратуре заявили, что они контролируют соблюдение прав пассажиров рейса во время ожидания вылета.

28 октября самолет, летевший рейсом Москва — Бишкек, осуществил аварийную посадку в аэропорту Самары. Причиной ЧП могла стать неисправность одного из двигателей воздушного судна. На борту лайнера находились 190 человек, включая шестерых членов экипажа. По предварительной информации, в результате аварийной посадки самолета никто не пострадал.

Также сообщалось, что самолет Boeing-737, вылетевший из Сочи, совершил аварийную посадку в Челябинске из-за технической неисправности. На борту воздушного судна находилось 189 человек. По предварительным данным, у лайнера случилась неисправность с выпуском закрылок. В результате происшествия пострадавших нет.