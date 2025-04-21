Самолет подал сигнал бедствия за семь минут до прибытия в российский город Летевший в Петербург самолет подал сигнал бедствия за семь минут до приземления

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самолет российской авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Санкт-Петербург, подал сигнал бедствия за семь минут до прибытия в пункт назначения, свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию воздушных судов Flightradar24. В настоящее время борт благополучно приземлился в аэропорту Пулково.

Воздушное судно подало сигнал бедствия 7700, означающий, что на борту происходит нештатная ситуация, которая может угрожать безопасности пассажиров и экипажа. По данным KP.RU, к приземлившемуся самолету стянуты сотрудники профильных ведомств, они выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее появилась информация, что в столичном аэропорту Внуково готовится к аварийной посадке следующий из Санкт-Петербурга самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия». Утверждалось, что при попытке приземлиться у лайнера вышла только передняя стойка шасси, из-за чего он делал круги над аэропортом.

Через некоторое время в Росавиации опровергли сообщения о якобы аварийной посадке самолета SSJ-100 во Внуково. Там уточнили, что воздушное судно благополучно приземлилось, нарушений в работе шасси не зафиксировано.

До этого самолет Airbus, летевший из Москвы в Денпасар (Индонезия), совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за отказа двигателя. Экипаж запросил аварийную посадку. При приземлении самолет встретили экстренные службы.