Самолет «Победы» угодил в грозовой очаг и едва не разбился в аэропорту Сочи Самолет «Победы» с 168 пассажирами едва не разбился во время посадки в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Boeing 737-800 российской авиакомпании «Победа» едва не потерпел крушение в аэропорту Сочи в ходе рейса в декабре 2023 года, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на заключение комиссии. По его данным, воздушное судно во время посадки попало в сильный грозовой очаг. На борту находилось 168 пассажиров.

Инцидент произошел 23 декабря 2023 года. Российский самолет совершал рейс из Казани в Сочи. Уже при заходе на посадку борт попал в сильную грозу, его стало трясти. Согласно расшифровке переговоров, 27-летний второй пилот несколько раз предлагал 50-летнему командиру уйти на второй круг, но тот не решался, отвечая: «Да куда уходить то?»

Старший пилот согласился уйти на второй круг, лишь когда самолет попал в сильную болтанку. В результате экипаж потерял управление воздушным судном, оно накренялось несколько раз в разные стороны и едва не ушло в сваливание.

Внутренняя комиссия заключила, что неграмотные действия пилотов привели к кратковременной потере управления воздушным судном. После внутреннего расследования «Победа» разжаловала командира во вторые пилоты без права восстановления в качестве КВС.

Ранее сообщалось, что американская пара подает в суд на авиакомпанию Alaska Airlines из-за недавнего инцидента, в ходе которого из воздушного судна вылетела дверь прямо во время полета. Они требуют от организации $1 млрд, так как именно они сидели ближе всего к выходу. Пострадавшие утверждают, что произошедшее стало для них травмирующим опытом, а их жизни после этого изменились навсегда.