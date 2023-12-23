Самолет Москва — Волгоград сел на запасном аэродроме из-за тумана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет, следовавший из Москвы в Волгоград, был вынужден приземлиться на запасном аэродроме в Саратове, заявила пресс-секретарь волгоградской воздушной гавани Анастасия Голодова, передает РИА Новости. По ее словам, это произошло из-за тумана.

По метеоусловиям нашего региона, видимость в аэропорту 150 метров. Рейс авиакомпании «Победа» [Москва — Волгоград] ушел на запасной [аэродром] в Саратов, ожидаем прибытия, — сообщила Голодова.

Ранее заслуженный пилот СССР Олег Смирнов связал участившиеся в последнее время поломки самолетов в России с западными санкциями. По его словам, западные заводы не берутся за ремонт комплектующих и двигателей российских самолетов, а отечественные компании пока просто не знают, как работать с деталями. Эксперт подчеркнул, что на тысячу самолетов требуется около двух тысяч двигателей.

Самолет, следовавший по маршруту Нью-Йорк — Ташкент, совершил вынужденную посадку из-за буйного пассажира. Мужчину сняли с рейса.

8 декабря самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Новосибирска в Москву, вскоре после вылета экстренно вернулся в аэропорт, писали СМИ. На борту находилось 176 пассажиров. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.