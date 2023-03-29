Самолет Минобороны чуть не столкнулся с бизнес-джетом Baza: самолет Минобороны опасно сблизился с бизнес-джетом в небе над Саратовской областью

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самолет Минобороны

В небе над Саратовской областью самолет Минобороны опасно сблизился с бизнес-джетом, который эксплуатирует белорусская компания BySky, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, на борту частного самолета, следовавшего из Уральска в Москву, было два члена экипажа и один пассажир.

Baza сообщает, что диспетчер не уследил за самолетами, которые находились на пересекающихся курсах. Так, Ил-76 ВКС России с бортовым номером RF-78663 начал снижение оказался на горизонтальном расстоянии 1,5 километров и на вертикальном — 300 метров от частного самолета Pilatus HC-12NG. Разойтись самолетам позволила сработавшая система предупреждения об опасном сближении.

Росавиация создала комиссию по расследованию инцидента, пишет канал.

Ранее вертолет совершил аварийную посадку на территории Ванкорского нефтеперерабатывающего завода в Красноярском крае. Причиной ЧП стало повреждение стойки шасси, на которой кем-то намеренно был срезан болт. Полиция разыскивает диверсанта, который мог это сделать. На борту находились три человека, пострадавших нет.

В конце февраля вертолет Ми-8 разбился при заходе на посадку в Мурманской области. На борту находились девять человек, включая троих членов экипажа. Обошлось без жертв.