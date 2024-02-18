Самолет подал сигнал бедствия в Хабаровском крае «112»: самолет L-410 готовится к аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре

Фото: IMAGO/Sebastian Bach/Global Look Press

Следующий по маршруту Николаевск-на-Амуре — Хабаровск самолет L-410 готовится к аварийной посадке на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре, сообщает Telegram-канал «112». На его борту находятся два члена экипажа, пассажиров на транспортном средстве нет, уточняет канал. По предварительной информации, запрос на аварийную посадку поступил из-за обледенения самолета.

Ранее самолет с радиоактивными веществами весом 19 килограммов экстренно сел в аэропорту Внуково в Москве. Груз относится к категории опасных. Лайнер авиакомпании Utair выполнял рейс Ханты-Мансийск — Москва и подал сигнал бедствия из-за неисправности шасси. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого самолет Boeing 787 авиакомпании Uzbekistan Airways совершил экстренную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга из-за буйного пассажира. Решение было принято командиром воздушного судна. Мужчина 1991 года рождения был передан сотрудникам полиции. Представители авиакомпании подчеркивали, что после оформления необходимых документов самолет продолжит полет в Нью-Йорк.

В декабре в аэропорту Мюнхена бизнес-джет авиакомпании Bairline опрокинулся на заднюю часть фюзеляжа из-за налипшего снега. Кадры с заснеженной взлетно-посадочной полосы ранее распространились в Сети.