Самолет из Москвы совершил вынужденную посадку в Новосибирске Летевший из Москвы в Кемерово самолет сел в Новосибирске из-за неисправности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Кемерово в пятницу, 19 января, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Там отметили, что воздушное судно изменило маршрут из-за технической неисправности.

Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина по причине технической неисправности совершило вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании «Победа», — уточнили в прокуратуре.

В настоящее время борт отстранен от эксплуатации. Завершение рейса из Москвы в Кемерово ожидают 179 пассажиров.

Ранее пассажирский борт «Аэрофлота», следовавший рейсом 2132-13 в Турцию, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах. Одному из пассажиров самолета стало плохо во время полета. Экипаж принял решение прервать полет, посадка прошла успешно. К воздушной гавани прибыли медики, чтобы помочь пассажиру.

До этого самолет компании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Волгоград, приземлился в аэропорту Самары из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения. На борту находились 130 пассажиров и члены экипажа. Компания «Аэрофлот» предоставила 44 пассажирам размещение в гостинице. Остальные пассажиры отказались от этого варианта.