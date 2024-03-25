Самолет из Москвы экстренно посадили из-за неадекватного пассажира Самолет из Москвы экстренно сел в Волгограде из-за неадекватного пассажира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет, следовавший рейсом Москва — Стамбул, экстренно приземлился в аэропорту Волгограда, сообщила РИА Новости представитель воздушной гавани Анастасия Голодова. По ее словам, причиной стал неадекватный пассажир. После посадки он был снят с рейса и передан полиции, самолет готовится продолжить следование по маршруту.

Двадцать пятого марта рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU2130, следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) — Стамбул, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 10:33 по причине деструктивного поведения одного из пассажиров, — уточнила Голодова.

Ранее сообщалось, что Boeing 737 авиакомпании «Россия», следовавший рейсом из Красноярска в Благовещенск, случайно залетел в Китай на высоте менее 900 метров. Он тянул время перед посадкой. «Авиационный инцидент», как его назвали в Росавиации, произошел накануне в 09:42 мск.

Уточняется, что в воздушном пространстве Китая самолет провел всего несколько секунд, после чего успешно приземлился в аэропорту Игнатьево. По данным СМИ, борт был вынужден тянуть время, так как очередь захода на посадку изменилась в пользу вертолета.