У самолета на пути в Челябинск отказал двигатель Самолет до Челябинска экстренно вернулся в Пулково из-за отказа двигателя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет, который направлялся из Санкт-Петербурга в Челябинск, экстренно вернулся в Пулково, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, борт сделал петлю и вернулся к аэропорту отправления.

Пассажиры рассказали каналу, что возможной причиной случившегося мог стать отказ двигателя. Информация выясняется.

Согласно информации «78», командир воздушного судна доложил об отказе левого двигателя и подал сигнал срочности. Борт совершил успешную посадку, информации о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что американская пара подала в суд на авиакомпанию Alaska Airlines из-за недавнего инцидента, в ходе которого из воздушного судна вылетела дверь прямо во время полета. Они требуют от организации $1 млрд, так как именно они сидели ближе всего к выходу. Пострадавшие утверждают, что произошедшее стало для них травмирующим опытом, а их жизни после этого изменились навсегда.

Инцидент с дверью вынудил самолет совершить экстренную посадку в Портленде в штате Орегон. Экипаж предупредил находившихся на борту о проблеме с герметизацией.

До этого у самолета авиакомпании United Airlines, который выполнял рейс из Сан-Франциско в Бостон, оторвалась часть крыла во время полета. Из-за повреждений авиалайнер совершил аварийную посадку в Денвере. Никто не пострадал.