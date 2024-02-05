Самолет авиакомпании «Аврора» экстренно приземлился в Хабаровске «112»: борт авиакомпании «Аврора» экстренно сел в Хабаровске из-за лопнувшего стекла

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Самолет российской авиакомпании «Аврора» экстренно приземлился в аэропорту Хабаровска из-за лопнувшего стекла, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственные источники. На борту воздушного судна находятся 73 человека: 69 пассажиров и 4 члена экипажа.

Источники Telegram-канала уточняют, что самолет «Авроры» летел по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре. В какой-то момент пилоты обнаружили трещину на лобовом стекле воздушного судна и приняли решение об аварийной посадке. По данным онлайн-табло, прибытие самолета в Николаевск-на-Амуре задерживается до 12:00 по московскому времени (до 19:00 по местному времени).

Как сообщалось ранее, в Карелии потерпел крушение вертолет управления МЧС России по Вологодской области с тремя членами экипажа на борту. Он пропал с радаров в момент пролета над Онежским озером. Позднее сотрудникам ведомства удалось обнаружить обломки вертолета. Они находились в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров. К спасательным работам привлечено свыше 140 специалистов и 33 единицы спецтехники, в том числе подводный аппарат «Фалькон».