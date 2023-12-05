Самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Транспортный самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре, сообщил источник Telegram-канала «112». Там также отметили, что возможной причиной внештатной ситуации может быть отказ триммера руля управления.



В «112» добавили, что на борту находятся восемь человек. Сам самолет летит из города Певек, находящегося в Чукотском автономном округе.

3 декабря передняя стойка шасси сложилась у самолета АН-26Б авиакомпании «ИрАэро» при посадке в аэропорту Иркутска. Борт перевозил груз «Почты России», пострадавших нет. Самолет сумели отбуксировать.

Ранее ГУ МЧС по Сахалинской области сообщило, что самолет компании «Аэрофлот», летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Инцидент произошел утром 1 декабря.

Там уточнили, что самолет приземлился в 09:34 по местному времени (01:34 мск). О пострадавших информации не поступало. По данным Telegram-канала Amur Mash, причиной инцидента могли стать неполадки с шасси. На борту самолета находились 400 пассажиров.

До этого стало известно, что самолет, летевший рейсом Москва — Бишкек, осуществил аварийную посадку в аэропорту Самары. Причиной ЧП могла стать неисправность одного из двигателей воздушного судна. На борту лайнера находились 190 человек, включая шестерых членов экипажа. По имеющимся данным, в результате аварийной посадки самолета никто не пострадал.