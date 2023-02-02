Самогон унес жизни трех человек под Челябинском Три человека насмерть отравились суррогатным алкоголем в Челябинской области

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В поселке Саккулово Челябинской области четыре человека отравились суррогатным алкоголем, передает URA.ru со ссылкой на региональное управление СКР. Для трех человек отравление стало смертельным. Еще одна женщина госпитализирована. С места, где сельчане выпивали алкоголь, изъято восемь пластиковых бутылок самогона: четыре из них по 1,5 литра и столько же по 0,5 литра.

Обнаружены тела трех местных жителей, употреблявших спиртосодержащую жидкость неустановленного происхождения. Еще одна женщина находится в реанимации. Обстоятельства устанавливаются, — цитирует издание старшего помощника начальника СУ СКР области Владимира Шишкова.

Следователи начали разбирательство по статье о производстве товаров, не отвечающих требованию безопасностью, повлекших смерть двух и более лиц.

Ранее нарколог Тимур Магомедов заявил, что введение сухого закона в России не приведет к повышению уровня жизни людей в стране, но создаст дополнительные опасности. По его словам, люди в условиях запрета обретут популярность суррогаты и самогон, употребление которых может представлять угрозу здоровью и жизни.