Самодельное укрытие спасло туристов от обморожения в горах Хакасии Группа заблудившихся туристов сделала укрытие в снегу и спаслась в Хакасии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре группы туристов на снегоходах общей численностью 28 человек не смогли выбраться из горно-таежной местности в заснеженной Хакасии в связи с сильным снегопадом, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Экстремалам пришлось заночевать в диких условиях, одной из групп удалось спастись благодаря самодельному укрытию, пишет Mash Siberia. При этом люди из других групп получили обморожения, есть погибшие, уточняет канал.

Туристы отправились кататься на снегоходах в окрестностях села Приискового накануне, 6 декабря. В МЧС сообщили, что они попали в сильную метель и сбились с пути, не сумев вернуться на базу до наступления сумерек. У одного из заблудившихся был с собой спутниковый телефон, и он смог связаться со спасателями. Но оперативно организовать поисковую операцию не получилось из-за сильного ветра и метели, которые обрушились на регион.

Туристам пришлось организовывать зимнюю ночевку, температура воздуха на тот момент ночью составляла около -13 градусов. Утром на поиски выдвинулись добровольцы из села Приискового, к месту происшествия были направлены спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда. <...> В настоящее время с места поступает информация о том, что местонахождение всех потерявшихся туристов установлено, идет эвакуация, — сообщили в МЧС.

По данным Mash Siberia, туристов уже обнаружили. Одна из групп экстремалов разбила ночью лагерь, сделав укрытие в снегу. Там они развели костер, который спас их от холода. Тем временем туристы из других групп получили обморожения, еще как минимум два человека, в том числе гид, погибли.

Ранее пожилой турист из Иркутска погиб при восхождении на гору Мунку-Сардык Восточных Саян в Окинском районе Бурятии. 64-летний мужчина преодолел вместе со своим приятелем большую часть маршрута. На высоте около 2,6 км над уровнем моря он упал и не приходил в сознание. Причиной смерти могло стать заболевание сердца на фоне физической нагрузки и высотной гипоксии. При этом в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС уточняли, что мужчина сорвался со склона и ударился головой.