Самая красивая деревня Бурятии получит 90 млн на инфраструктуру

Признанное «самой красивой деревней России» бурятское село Большой Куналей в Тарбагатайском районе получит от властей 90 млн рублей. Средства пойдут на развитие инфраструктуры деревни: ремонт дорог, моста, спортзала в сельской школе и других объектов, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу Минтранса республики.

Село находится в списке самых красивых деревень страны уже четыре года.

Жители очень нуждались и довольны грядущими переменами. Теперь наше село станет ещё красивее, — отметила глава сельского поселения Большекуналейское Галина Мальцева.

По словам министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге, двухкилометровая улица Кирова, которую планируют отремонтировать, в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. С приходом тепла на ней обновят дорожное покрытие и установят 39 дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что в Бурятии в 2022 году в два раза увеличат финансирование защиты леса от пожаров по сравнению с прошлым годом. Как заявил глава региона Алексей Цыденов, средств на тушение пожаров в этом году выделят больше в четыре раза. Так, на защиту от лесных пожаров из федерального бюджета будет выделено 761,4 млн рублей, на меры по тушению — 200 млн рублей.