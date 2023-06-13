Депутат Госдумы: ядовитый сидр имел знак качества «Самарский продукт» Депутат Госдумы Матвеев рассказал о выдаче ядовитому сидру знака качества Минпромторгом

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Минпромторг выдал владельцу торговой марки «Мистер сидр» Анару Гусейнов знак качества «Самарский продукт», сообщил депутат Госдумы от региона Михаил Матвеев. В разговоре с «Царьградом» он отметил, что чиновники пытаются отрицать выдачу знака предпринимателю, производившему ядовитый напиток, из-за которого скончались несколько десятков человек.

Самарский Минпромторг выдал местный знак качества «Самарский продукт» одной из компаний господина Гусейнова. Сейчас чиновники выкручиваются и говорят, что это не сидру, а другому напитку, и не этой фирме, а другой, хотя находятся они по одному и тому же адресу, — подчеркнул депутат.

По словам Матвеева, напиток производился с нарушением технологий приготовления. Парламентарий пояснил, что сидр не включает в себя спирт, а является продуктом естественного брожения. Депутат выразил уверенность, что не последнюю роль в появлении на прилавках такого продукта сыграли надзорные органы Самарской области.

Кроме того, региональные Росалкогольрегулирование и Роспотребнадзор должны были не допустить сидр на рынок после плановой проверки. Вместо этого они начали проводить реальные экспертизы только после случаев отравления с летальными исходами, уточнил парламентарий. По словам Матвеева, ведомства находятся «на одной волне с предпринимателями». Он напомнил о ситуации, когда ребенок отравился творогом, купленным на самарском рынке. Независимые экспертизы показали наличие кишечной палочки в продукте, но Роспотребнадзор отказался обрабатывать обращение из-за отсутствия чека. Депутат заключил, что такое отношение говорит о коррупционных связях.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее заявил, что мораторий на проверки производителей алкоголя и табака со стороны надзорных ведомств в скором времени будет снят. Решений этот вопрос потребовал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин после недавнего массового отравления сидром в России.