Самарских стритрейсеров оштрафуют из-за гонок во время режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/1e095894-904c-11ea-a195-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Самарской области 45 человек привлекут к административной ответственности за проведение несанкционированных автомобильных гонок во время введённого из-за коронавируса режима самоизоляции.

Мероприятие прошло 3 мая в посёлке Стройкерамика Волжского района. Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, выяснили, что в нём участвовали 37 автомобилей. Также установлены организаторы и трое администраторов паблика, осуществлявших сбор на гонки.

Сотрудниками полиции собраны 45 материалов по правонарушениям <...>, 37 — в отношении владельцев транспортных средств, один — в отношении пассажира, четыре — в отношении предполагаемых организаторов мероприятия и три — в отношении администраторов паблика, — говорится в сообщении на сайте регионального управления МВД.

Ранее в социальных сетях самарский клуб стритрейсеров опубликовал приглашение на ночные гонки. Участие в них для автовладельцев стоило 300 рублей. Позднее зрители стали выкладывать фото и видео с мероприятия.

Как писал NEWS.ru, любители дрифта и уличных гонок устроили массовое мероприятие в Санкт-Петербурге в ночь 2 мая, несмотря на режим самоизоляции. Рядом с футбольным стадионом «Газпром Арена» на Крестовском острове собралось несколько сотен человек. Мероприятие объединило дрифтеров, гонщиков и любителей красивых машин. Участники мероприятия курили кальян, заказывали еду, покупали кофе, продававшийся там же из машин, слушали музыку, танцевали. Полиция не стала вмешиваться.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,7 млн человек, погибли свыше 263 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 7 мая общее число инфицированных достигло 177 160 (+11 231 за последние сутки), 23 803 пациента выздоровели (+2476 за последние сутки), умерли 1625 человек (+88 за последние сутки). В Москве — 92 676 заболевших (+6703 за последние сутки), выздоровели 9227 (+769 за последние сутки), 905 умерли (+39 за последние сутки).