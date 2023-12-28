В Самаре раздел имущества между братьями обернулся убийством Жителя Самарской области заподозрили в убийстве адвоката и покушении на брата

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Самарской области задержали местного жителя, подозреваемого в расправе над адвокатом и покушении на убийство своего брата, сообщает пресс-служба Следственного комитета. По данным ведомства, мотивом послужил конфликт из-за раздела имущества. По этому факту возбуждено уголовное дело.

В Самарской области задержан местный житель, подозреваемый в убийстве адвоката и покушении на убийство своего брата. Следственными органами СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — говорится в сообщении.

Тело убитого с колото-резаными ранениями обнаружили накануне вечером у дома № 53 по улице Ленина в Чапаевске. Следователи оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний местный житель.

По версии следствия, сперва злоумышленник пришел к родному брату в общежитие. Когда мужчина встретил родственника в подъезде, тот напал на него с ножом и нанес несколько ударов. Соседи вызвали пострадавшему скорую, врачи его спасли.

После этого подозреваемый вышел на улицу, где встретил адвоката своего брата. Он нанес юристу несколько ударов ножом в область шеи и груди, оставив истекать кровью. Мужчина скончался от ранений прямо на месте происшествия.

По данным СК, задержанный пошел на убийство из-за конфликта на фоне раздела имущества. Убитый адвокат представлял интересы его родного брата в гражданском процессе.

Ранее сообщалось, что жительница Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа заказала убийство родного брата, чтобы стать единственной владелицей их общей квартиры. В качестве исполнителя она выбрала знакомого бездомного. Поскольку денег у девушки не было, она пообещала киллеру заселить его к себе домой вместо будущей жертвы.