https://static.news.ru/photo/3ec85534-52fe-11ea-a434-fa163e074e61_660.jpg Фото: Любовь Рульная/YouTube

Начинающий блогер Любовь Рульная имеет уже более тысячи подписчиков своего YouTube-канала, где она в нижнем белье и полупрозрачной сорочке объясняет все нюансы правил дорожного движения. Она за рулём с 18 лет, но поводом для креативного обучения интернет-аудитории «занудным» ПДД послужила смерть в ДТП близкого человека.

В своих роликах я пытаюсь объяснить водителям, как себя нельзя вести на дороге. Можно просто ругать всех, кто ездит не по правилам, а можно постараться что-то изменить. Именно это я и стараюсь делать, — рассказала KP.RU Рульная.

Педагог с 15-летним стажем решила сменить сферу деятельности после рождения детей. Сначала она устроилась преподавателем теории в автошколу. Её уроки с большим количеством примеров пользовались там большим успехом. YouTube-блогером она решила стать недавно, а «фишку» с бельём использует, чтобы привлечь аудиторию. С мужем она развелась, а сыновья мать поддерживают и дают ей свои игрушечные машинки для демонстрации участников дорожного движения. Рульную уже узнают в городе и благодарят за уроки, признавая, что рассказывает она куда интереснее и поучительнее многих инструкторов автошкол. Сейчас в её планах — привлечь детскую аудиторию. Вести детский канал она будет не в белье, но посвятит его тоже безопасному поведению на дороге.

Как писал NEWS.ru, жителей России могут начать штрафовать за то, что они не сообщили о нарушении ПДД другими участниками движения. Обращение с соответствующей инициативой направил руководителю ГИБДД Михаилу Черникову депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. В документе говорится, что несмотря на принимаемые правительством эффективные меры по повышению безопасности, снижению травматизма и смертности на дорогах, культура вождения и обстановка на российских магистралях ещё далеки от мировых стандартов.