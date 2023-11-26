Самарчанин украл чужую карту и пошел по пути лудоманов Житель Самары украл банковскую карту и ушел делать ставки на спорт

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Житель Самары похитил чужую банковскую карту и отправился тратить деньги с этого счета, сообщает Telegram-канал «ЧП Самара». Полицейские, задержавшие 51-летнего самарца, выяснили, что тот совершал с этой карты покупки в магазинах и тратил чужие средства на спортивные ставки. 23-летняя владелица карты сообщила, что ее счет «похудел» на 25 тысяч рублей.

Личность злоумышленника установили после изучения материалов с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как мужчина совершал оплату по краденой карте. В отношении него возбудили уголовное дело за кражу с банковского счета, материалы этого дела направлены в суд.

В сентябре Министерство финансов РФ вернулось к идее создать перечень граждан, добровольно отказавшихся от азартных игр. Предполагается, что вести перечень будет Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ), который контролирует деятельность легальных российских букмекеров. Новая норма также будет распространяться и на игорные зоны. В случае принятия законопроекта нормы вступят в силу уже с 1 сентября 2024 года.

Ранее Центробанк опубликовал отчет, согласно которому в первом полугодии 2023-го число краж с банковских счетов выросло на треть по сравнению с первой половиной 2022-го. Всего за первую половину 2023-го мошенники украли у россиян более 8 млрд рублей, что на 33% больше того же периода год назад. Из них 1,3 млрд рублей было похищено через Систему быстрых платежей (СБП). Вернуть удалось только 4,39% от всей суммы.