«Сама позвонила 112»: раскрыты подробности об изрезанной в Сибири школьнице Mash: изрезанная в лесу под Новосибирском школьница не дружила с обидчицей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьница, которую во время прогулки в лесу в Новосибирском районе изрезала знакомая, сама позвонила в скорую помощь, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Оказалось, что инцидент произошел не просто из-за ссоры — подростки не дружили.

Канал выяснил, что подозреваемая позвала свою жертву гулять в лесу поселка Кудряшовский. В какой-то момент одна из девочек набросилась на другую и стала резать ее канцелярским ножом. Школьница отбивалась от нападавшей, что, по словам медиков, спасло ей жизнь. Девочка сумела дозвониться до службы 112.

Матери пострадавшей позвонили спасатели. Женщина созвала знакомых для поисков и раньше специалистов приехала в лес, где нашла изрезанную дочь. Лицо девочки было полностью залито кровью. Кроме того, порезы обнаружили на ее голове и шее.

Сейчас ребенок находится в больнице. Ее состояние оценивается как тяжелое. Маму к ней не пускают.

Подростка, напавшего на девочку, задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь человека.

Накануне ученица средних классов одной из школ Александровска в Пермском крае жестоко избила сверстницу из-за ревности к молодому человеку. В Сети появились кадры, на которых видно, как девочка бьет кулаком по телу и голове лежащей на земле соперницы. Пострадавшая девочка не отвечала обидчице и лишь закрывала уязвимые части тела руками.