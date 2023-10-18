«Сама бросилась под колеса»: сотрудница УК рассказала о наезде на девушку Переехавшая девушку в Щелково сотрудница УК обвинила в случившемся пострадавшую

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудница управляющей компании, которая наехала на девушку в подмосковном городе Щелково, заявила «Москве 24», что не сбивала пострадавшую. По словам женщины, она не превышала скоростной режим, а местная жительница сама бросилась под колеса автомобиля.

Не сбивала я ее, она уцепилась мне за фару, она сама бросилась мне под колеса. Я не превышала скоростной режим, — рассказала она.

На вопросы журналистов о том, зачем она проехала по упавшему человеку и стыдно ли ей за случившееся, сотрудница УК отвечать отказалась. Ранее она заявила, что хотела быстрее уехать с места, потому что ее окружили разъяренные жители, которые были недовольны отсутствием отопления.

Инцидент произошел в Щелково 17 октября. Жители подмосковного города собрались у здания управляющей компании и требовали включить горячую воду. Сотрудница УК растолкала возмущенных граждан, села в автомобиль, резко сдала назад и наехала на ногу одной из протестующих. После чего женщина переехала пострадавшую во второй раз. Девушку госпитализировали с несколькими переломами.

Правоохранителей заинтересовал факт отсутствия отопления в квартирах жителей Щелково. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жителей.