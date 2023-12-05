Сальдо заявил об уничтожении 41 беспилотника ВСУ в небе над Азовским морем

Фото: МО РФ

Российские системы противовоздушной обороны успешно сбили 41 украинский беспилотник в небе над Азовским морем и северной частью Крыма, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, разрывы зенитных ракет стали источником громкого звука, который слышали жители региона в ночь на 5 декабря.

Ночью и утром российские зенитчики отразили массированное воздушное нападение вражеских беспилотников на Крым и Приазовье. Наши воины сбили комплексами ПВО и перехватили средствами РЭБ 41 вражеский БПЛА над Азовским морем и Северным Крымом, — рассказал Сальдо.

По словам губернатора, командование ВСУ планировало использовать беспилотники для нанесения ударов по системе ПВО, после чего атаковать хранилища топлива, однако ему не удалось осуществить задуманное. Все атаки были пресечены, подытожил он.

Пресс-служба Министерства обороны России ранее сообщила об уничтожении беспилотников самолетного типа над акваторией Азовского моря. По данным ведомства, они были сбиты примерно в 06:00 по московскому времени. По данным Telegram-канала Baza, возможной целью украинских дронов являлась нефтебаза в Крыму, однако в российском оборонном ведомстве пока не подтвердили данную информацию.