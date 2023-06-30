Сальдо заявил об ударе «Искандера» по военным ВСУ у Антоновского моста Сальдо: ракетный удар ВС РФ уничтожил 30 военных ВСУ в районе Антоновского моста

Фото: МО РФ

Российские войска уничтожили 30 украинских военнослужащих в районе Антоновского моста, по которым нанесли удар ракетой «Искандер», сообщил в своем Telegram-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, еще десятки военных ВСУ были ранены.

Сегодня нанесен удар ракетой комплекса «Искандер»: 30 боевиков убиты, ещё с десяток покалечены. Остатки прячутся по обе стороны от моста по дачам — боятся нос высунуть. Сейчас по ним эффективно работает артиллерия, — написал Сальдо.

Зачистку местности проводят военнослужащие группировки «Днепр», уточнил врио губернатора Херсонщины. После того как по остаткам украинских силовиков отработает артиллерия, спецназ «Днепра» начнет «окончательную зачистку» территории, добавил он.

Сальдо также опубликовал видео, на котором показан ракетный удар по противнику у Антоновского моста.

29 июня Сальдо сообщил, что ВС РФ потопили шесть лодок, на которых пытались переправиться более 30 украинских военных с целью последующей высадки у опор Антоновского моста на левом берегу Днепра. Врио главы региона подчеркнул, что ВСУ не создавали никаких плацдармов в этой местности, а российские военные твердо стоят на позициях.