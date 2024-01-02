Сальдо заявил о природных странностях после разрушения Каховской ГЭС Сальдо: власти замечают необычные природные явления после подрыва Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Власти Херсонской области замечают, что после разрушения Каховской гидроэлектростанции начали происходить необычные природные явления, заявил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо. В частности, изменилась соленость Азовского моря и увеличилась популяция медуз. При этом глава области добавил, что экспертные оценки пока не публиковались.

Насколько мне известно, экспертных подтверждений изменения микроклимата на Азовском побережье после исчезновения Каховского водохранилища пока не публиковалось. Однако в этом году в херсонском Приазовье на практике отмечены необычные природные явления: колебания уровня Азовского моря и изменение его солености, частые особо сильные ветра, увеличение популяции медуз и прочее, — заявил Сальдо.

Насколько связано происходящее с катастрофой на Каховской ГЭС, предстоит выяснить ученым, добавил он. В ситуации с оценкой ущерба от подрыва этого объекта региональные власти действуют совместно с федеральными, и их выводы совпадают, добавил губернатор.

Ранее гидроэнергетик Виктор Елистратов заявил, что восстановление Каховской ГЭС — сложная задача, на решение которой может потребоваться несколько лет. По его словам, электростанция получила колоссальные повреждения — практически полностью уничтожены ее наземная и надводная составляющие.