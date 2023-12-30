Сальдо заявил о попытках Украины нарушить мирную жизнь в Херсонской области

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины не оставляют попыток нарушить мирную жизнь в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире местного телеканала «Таврия». По его словам, регулярно вооруженные силы страны обстреливают регион. Под удар попадают в том числе объекты инфраструктуры.

Противник старается помешать установлению и строительству мирной жизни, регулярно, особенно в 15-километровой приднепровской части, обстреливает объекты инфраструктуры и это вносит свой диссонанс, — заявил Сальдо.

Несмотря на попытки Киева помешать, регион продолжает развиваться, добавил он. По словам губернатора, на Херсонщине возводится все больше объектов социальной инфраструктуры и дороги.

Ранее стало известно, что правительство России утвердило программу восстановления и развития новых российских регионов. К 2030 году новые регионы должны будут достичь среднероссийских показателей качества жизни. В числе приоритетных направлений восстановление жилья, коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы и создание благоприятного инвестиционного климата.