Сальдо заявил о готовности «нарисовать» больше долларов для ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале о готовности «нарисовать» доллары для финансирования ВСУ. Так он отреагировал на новость об изъятии с его и миллиардера Олега Дерипаски счетов $850 тысяч, которые зачислены в украинский бюджет.

Я тоже очень люблю барона Мюнхгаузена, как многие другие, и если таким образом будет финансироваться украинская армия, я нарисую туда еще в сотни раз больше так называемых долларов, пусть пользуются, — заявил глава региона.

Ранее Еврокомиссия приветствовала согласие стран Евросоюза о переводе замороженных российских активов на специальные счета, с которых эти средства перейдут в пользование Украины. Однако механизм для таких транзакций в настоящий момент еще не выработан. Отмечается, что европейская организация занимается подготовкой следующего шага по этому вопросу.

До этого в МИД России заявили, что Москва примет адекватные и эффективные меры в ответ на любую попытку Запада конфисковать российскую недвижимость и активы. Там добавили, что подобные шаги против российской собственности за рубежом являются нелегитимными.

Тем временем глава ЦБ Италии Фабио Панетта предостерегает ЕС от конфискации прибыли от российских активов. По его словам, данное решение может обернуться появлением альтернативы евро.