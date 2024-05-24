Сальдо заявил, что Украина открыла все шлюзы на плотине Днепрогэса

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Украина открыла все шлюзы на плотине Днепрогэса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его данным, происходит массовый сброс воды, которая будет прибывать в течение нескольких дней. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Большой потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит, однако острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления, — добавил глава региона.

Свыше половины территории города Волчанска в Харьковской области находится под контролем российских сил, заявил ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Депутат указал на успехи в выполнении поставленных задач российским войскам. Водолацкий добавил, что следующими станут Славянск, Краматорск и Красноармейск.

Одна бригада российского спецназа за 10 дней боев смогла уничтожить сразу 40 артиллерийских орудий Вооруженных сил Украины, информировал военный корреспондент Александр Коц. Он назвал такие показатели поразительными. Минобороны России эти данные не комментировало.