Сальдо заявил, что его несколько раз пытались убить

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью телеканалу «Таврия» рассказал, что за время правления регионом на него готовилось несколько попыток покушения. По его словам, в большинстве случаев нападения удалось предотвращать благодаря местным жителям, которые сами рассказывали, где заложена взрывчатка. При этом Сальдо отметил, что несколько его коллег были убиты или ранены.

Покушение было не одно, и большей частью они не имели успеха, потому что сами жители говорили, где заложены самодельные взрывные устройства. К сожалению, наши товарищи некоторые погибли и получили ранения от таких вот террористических актов, — сказал херсонский губернатор.

Также он напомнил, что одно из наиболее громких нападений, в результате которого он оказался в больнице, было совершено близким человеком при использовании боевого отравляющего вещества. Сальдо утверждает, что он долгое время работал с отравителем и доверял ему важную информацию, однако того «купили за очень большие деньги».

Речь идет о попытке отравления херсонского губернатора в августе 2022 года. Его госпитализировали в Москву, но диагнозы назывались разные. Сообщалось, что лечением Сальдо занимались специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского. 9 августа появилась информация, что глава администрации пришел в себя. К руководству администрацией региона он вернулся 29 сентября.