Сальдо заново оценил повреждения Чонгарского моста Сальдо: Чонгарский мост после обстрела пострадал намного сильнее, чем предполагалось

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Чонгарский мост поврежден намного серьезнее, чем предполагалось, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо вэфире телеканала «Россия 24». По его словам, в ближайшие 15-20 дней эксперты будут решать, «что с ним делать».

К сожалению, мост поврежден намного серьезные, чем мы первоначально думали. Мост в ближайшие 15-20 дней, даже, может быть, больше, пока проводятся там работы, исследуют, что с ним делать, непригоден для передвижения, — сказал Сальдо.

В ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, связывающему Крым с Херсонской областью, и другим путепроводам. Предположительно, украинские военные били по объектам ракетами Storm Shadow. Жертв и пострадавших нет.

Дорога через Чонгар считается кратчайшим путем из Крыма в Мелитополь и далее к южному фронту, где сейчас идут боевые действия. Как заявил Сальдо, автомобильное сообщение с Крымом не было прервано — организовано временное движение по резервному маршруту. Тогда он обещал, что поврежденный мост будет отремонтирован в самом скором времени.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что Крым с Херсонской областью соединяют три пункта прoпуска, и «сбой в работе одного из них не мoжет кардинально нарушить транспортную логистику сухoпутного транспортного коридора»