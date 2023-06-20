Сальдо скептически оценил восстановление дамбы Каховской ГЭС Сальдо: дамбу на Каховской ГЭС проще заново отстроить, чем восстановить

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Дамбу на Каховской ГЭС проще заново отстроить, чем восстановить, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, восстановление дамбы «не за горами».

Дамбу надо будет отстроить заново, это дешевле. Это будет более экономично, это будет быстрее, что самое главное, и восстановит баланс экосреды вдоль одной из величайших рек, — сказал он.

Накануне в экстренных службах сообщили, что число погибших в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС выросло до 38. Более 100 жителей доставлены в больницу. Уровень воды в затопленном регионе продолжает падать. К утру 20 июня от воды освободились почти 9370 жилых домов, более 60 социально значимых объектов и пять кладбищ.

Разрушение структуры плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Россия и Украина выдвинули взаимные обвинения в подрыве станции. Начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий рядом с ГЭС.

Депутаты Европарламента 14 июня назвали терактом и военным преступлением подрыв Каховской ГЭС. По версии еврочиновников, ответственность за произошедшее лежит на России. Президент России Владимир Путин же обвинил Киев в целенаправленных ударах по ГЭС из HIMARS.