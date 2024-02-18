Сальдо рассказал о неспособности ВСУ наступать в Авдеевке Сальдо: ВСУ в Авдеевке были способны лишь на обстрел мирных жителей

Фото: МО Украины

Освобождение Авдеевки российскими войсками показало, что Вооруженные силы Украины не умеют обороняться, а могут лишь обстреливать мирное население, написал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, российские военные и добровольцы еще раз показали, что могут решать самые сложные боевые задачи.

Вооруженные формирования киевского режима подтвердили, что не умеют ни вести наступательные действия, ни даже стойко обороняться. Ни один город, никакую территорию они не взяли с боем. Обстреливать издалека мирные кварталы, пускать дроны и прятаться по блиндажам и подвалам под нашим огнем — вот и все, что они могут, — написал он.

Минобороны РФ ранее заявило, что потери противника при взятии Авдеевки за последние сутки превысили 1,5 тысячи человек. При этом приказ главкома ВСУ Сырского об отходе поступил только через 24 часа после того, как началось неконтролируемое бегство украинских бойцов из города, отмечал генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее Сальдо сообщал, что попавшие в плен украинские военнослужащие сильно меняются, у них с глаз как будто спадает пелена. Украинцы начинают понимать, как врет киевская пропаганда, ведь их лечат и содержат в человеческих условиях, пояснил он. По словам Сальдо, пленные начинают чувствовать себя лучше.