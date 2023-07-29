ВСУ пытались разрушить ж/д между Херсонской областью и Крымом Сальдо: ВСУ пытались разрушить 12 ракетами ж/д между Херсонской областью и Крымом

Фото: t.me/SALDO_VGA

ВСУ пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, для этого они использовали 12 ракет Storm Shadow. Все ракеты были сбиты системой ПВО. Обломки ракет незначительно повредили будку обходчика и контактную линию.

Минувшей ночью боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив двенадцать дальнобойных ракет «Шторм шэдоу», — написал Сальдо.

Сальдо добавил, что все повреждения устранены ремонтной бригадой. Он также отметил, что атака произошла накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ — Джанкой.

Ранее ВСУ обстреляли автомобильный пропускной пункт Крупец в Курской области. По нему выпустили три снаряда калибра 122 мм. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

До этого украинская армия обстреляла автомобильный пункт пропуска Нехотеевка в Белгородской области. По нему выпустили восемь мин калибра 122 мм, пострадавших и разрушений нет. При этом есть сведения, что предположительно снаряды были выпущены из села Долбневка Харьковской области, которое располагается в 2,5 км от границы с Россией.