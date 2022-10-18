Сальдо: ВСУ накапливают силы для широкомасштабного наступления Сальдо призвал население Херсона эвакуироваться из-за наступления ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо записал новое обращение к жителям региона в Telegram-канале, в котором заявил, что украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления. В связи с этим он объявил об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.

Сальдо добавил, что жителям региона, которые решают переехать дальше, в другие субъекты РФ, правительство предоставит жилищные сертификаты.

Российская Федерация сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление. Полем боя этого противостояния может стать наша земля, мирные города и деревни Херсонщины, — сказал Сальдо.

Он также предупредил, что существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра.

Командующий объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал Сергей Суровикин накануне заявил, что обстановка в зоне проведения военной операции на Украине напряженная. Он пояснил, что противник пытается атаковать позиции российских войск.

18 октября член главсовета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов обратил внимание на то, что в регионе находится «целая армада» украинских беспилотных летательных средств. По его словам, на территории области никогда не наблюдалось такое большое количество дронов ВСУ,

16 октября Минобороны рассказало о нескольких сорванных попытках наступления ВСУ. В частности, как заявил в ходе брифинга представитель ведомства Игорь Конашенков, российские войска сорвали попытку наступления 92-й мехбригады ВСУ на Купянском направлении, где потери противника составили более 50 человек.