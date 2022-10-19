Сальдо спрогнозировал последствия возможного взрыва Каховской ГЭС Сальдо: в случае подрыва Каховской ГЭС вода поднимется не выше, чем на метр-полтора

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На Каховской ГЭС в настоящий момент идет сброс воды, рассказал временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо. В эфире телеканала «Россия 24» он уточнил, что Херсон под подтопление не попадет, однако есть опасность для частных зон. В случае если плотину взорвут, сказал Сальдо, вода в любом случае поднимется не выше, чем на метр-полтора.

Объем той воды, которая идет с каскада ГЭС почти от Киева, перераспределится на каналы. Сейчас увеличивается количество объемов сброса воды на Каховской дамбе, там тоже идет сброс, — заметил чиновник.

По его словам, специалистами уже просчитано, что под опасное подтопление попадут не все районы Херсона и населенные пункты, которые расположены ниже по течению от дамбы. Большая часть города стоит на высоком берегу. Поэтому, подчеркнул Сальдо, Херсон не ощутит на себе этих неудобств. Врио главы региона отметил, что для частного сектора опасность подтопления сохраняется.

Ранее Сальдо сказал, что все структуры военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области перебазируют на левобережье Днепра.

Он подчеркнул, что отдавать ВСУ Херсон никто не планирует, российские военные намерены удерживать полный контроль над регионом и готовы «стоять насмерть». В области уже началась эвакуация. По словам Сальдо, уехали примерно 40% местных жителей.