Российские военные оставили ВСУ без топлива в Херсонской области Сальдо сообщил об уничтожении топливного склада ВСУ в Херсонской области

Фото: t.me/dsns_telegram

Российские силы уничтожили склад горюче-смазочных материалов ВСУ в селе Львово Херсонской области, заявил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, именно там заправлялись топливом все украинские войска на правом берегу Днепра. Он уточнил, что теперь противнику будет негде получать горючее.

Бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили склад горюче-смазочных материалов украинских вооруженных формирований в районе села Львово во временно оккупированном Бериславском муниципальном округе. Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска врага на правобережье Днепра. Теперь противнику нечем будет заправлять свой транспорт, — написал Сальдо.

Он подчеркнул, что уничтожение инфраструктуры украинских военных является одной из важнейших задач в ходе СВО. По его словам, российские силы не позволят ВСУ накопить запасы вооружения.

Ранее Сальдо сообщил, что самый важный в тактическом плане участок у Антоновского моста в Херсонской области был зачищен от ВСУ. По его словам, украинская армия потеряла в боях не менее 100 солдат убитыми и еще больше ранеными.