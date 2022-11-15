Сальдо заявил, что эвакуация жителей Херсона продолжается

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В Херсонской области продолжается эвакуация населения из 15-километровой зоны у Днепра, заявил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, она будет проводиться до тех пор, пока не уедут все желающие.

Эвакуация продолжается. И она будет продолжаться до того времени, когда полностью, собственно говоря, все те, кто захочет и найдет возможность уехать, — сказал Сальдо.

Он отметил, что процесс эвакуации ускоряется, поскольку обстрелы левого берега стали более интенсивными. До него достают не только ракеты ВСУ, но и артиллерия, а также минометы.

Сальдо также добавил, что с правого берега Днепра на левый эвакуировались свыше 115 тысяч человек. Часть из них смогли временно разместиться у своих родственников и знакомых в Каховке, Алешках, Голой Пристани.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин пояснил, что город и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По его словам, все желающие покинули район боевых действий.