Сальдо сообщил о попытке ВСУ высадиться на левый берег Днепра Сальдо: российские войска сорвали попытку ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России не позволили украинским военным высадиться на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Основная часть десанта, по его словам, уничтожена на подходах и на берегу массированным огнем, остальных сбросили в реку. Официального подтверждения информации от Минобороны РФ нет.

Наши военнослужащие открыли по противнику массированный огонь из всех средств поражения. В результате основная часть десанта уничтожена на воде, — написал Сальдо.

Также губернатор Херсонской области отметил, что опыт в селе Крынки ничему не научил Вооруженные силы Украины. Они продолжают рейды через реку, зная о гибели при их выполнении.

Ранее Сальдо сообщил, что на территории Херсонской области была сбита украинская противокорабельная ракета «Нептун», направленная в сторону Крыма. Инцидент произошел над поселком Новоалексеевка, никто не пострадал. По его словам, обломки упали за пределами населенного пункта. Губернатор региона подчеркнул, что расчеты ПВО остаются в состоянии боевой готовности.

До этого сообщалось, что дежурными средствами российской ПВО 28 мая около 14:00 по московскому времени пресечена попытка атаки ВСУ с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России. Дроны уничтожены.