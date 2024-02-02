Сальдо сообщил о бегстве населения из Херсона Сальдо: люди покидают Херсон из-за невыносимых условий

Фото: Alex Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В находящемся под контролем украинских властей Херсоне остается все меньше населения, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, покидать город людей заставляют «невыносимые условия».

Сейчас что происходит там? Я вам скажу. Людей там все меньше и меньше остается. Они создают такие условия, при которых местному населению, которое там осталось, невмоготу жить. Они ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление наших войск, — сказал губернатор.

Сальдо отметил, что в городе остаются преимущественно граждане старшего поколения. им тяжело сниматься и места и покидать свои дома. При этом люди «будут ждать, надеяться на лучшее», подчеркнул чиновник.

Ранее Сальдо выразил уверенность, что правобережье Херсонской области обязательно вернется под контроль российских сил. Глава региона признавал: правый берег пока все еще продолжают удерживать ВСУ, однако губернатор считает, что в 2024 году их выбьют с этой территории.

Он также рассказывал, что все меньше украинских военнослужащих хотят принимать участие в боевых действиях против России, но их отправляют на фронт насильно. При этом Киев бросает в бой практически необученных солдат, а не кадровых военных. Губернатор уточнил, что мобилизуют по большей части жителей южных областей Украины, но не запада страны.