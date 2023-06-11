Сальдо разрешил украинский язык в делопроизводстве Херсонской области

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Владимир Сальдо

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ, согласно которому украинский язык в регионе разрешается использовать в делопроизводстве и общении наряду с русским. Также в соответствии с указом, на территории Генического и Новотроицкого районов разрешается использовать крымско-татарский язык.

Подписал указ, в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком для общения и делопроизводства может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов — также крымско-татарский язык, — написал Сальдо в Telegram-канале.

Он отметил, что важность и своевременность такого решения в преддверии Дня России подтвердил президент РФ Владимир Путин.

У нас, как и во всей стране, приоритетом для государства в первую очередь является забота о культурных, духовных и исторических ценностях людей. Граждане имеют право на свободный выбор любого языка общения, воспитания, культуры и творчества. Никто, ничто и никогда не повлияет на единство многонационального народа РФ, — подчеркнул Сальдо.

Ранее депутат Верховной рады Георгий Мазурашу предложил разрешить русский язык в сфере обслуживания на Украине. Парламентарий внес соответствующий законопроект, согласно которому, обязательное использование украинского предлагается сохранить на государственных предприятиях, сделав исключение с возможностью применения русского для частного бизнеса.