Сальдо рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения под Херсоном Сальдо: ВСУ за прошедшие сутки продолжали удерживать позиции в Крынках

Фото: МО Украины

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что за прошедшие сутки оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения в регионе не претерпела существенных изменений. По его словам, ВСУ продолжали удерживать позиции на части территории села Крынки и предпринимали попытки переброски десанта и грузов, вели разведку с дронов, а также наносили удары минометами и беспилотниками.

В ответ военнослужащие группировки войск «Днепр» наносили комплексное поражение всеми видами огневых средств по позициям врага в Крынках, местам высадки на левом берегу Днепра, местам сосредоточения личного состава, техники и складирования боеприпасов на правом берегу. Артиллеристы уничтожили или разгромили три пункта временной дислокации боевиков, два наблюдательных пункта, два склада, миномёт, потопили лодку с десантом. Операторы «Ланцетов» и FPV-дронов уничтожили четыре автомобиля, три лодки, три антенны связи, два блиндажа, генератор. Специалисты ПВО и РЭБ сбили и подавили один БЛА самолетного типа, три «Бабы-яги» и 12 FPV-дронов, — рассказал Сальдо.

Сальдо также указал, что российские бомбардировщики и штурмовики продолжали наносить удары по объектам ВСУ на правом берегу Днепра. По его словам, общие потери противника за сутки составили до 60 военных.

Месяц назад Сальдо выразил уверенность, что правобережье Херсонской области обязательно вернется под контроль российских сил. Глава региона признавал, что правый берег пока все еще продолжают удерживать ВСУ, однако Сальдо считает, что в 2024 году их выбьют с этой территории.