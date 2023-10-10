Сальдо рассказал о настрое украинских военных Сальдо: украинские военные близки к полной деморализации

Фото: МО Украины

Украинские военные близки к полной деморализации, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, это заметно по тому, как Украина перешла к полностью террористическим методам и не пытается скрывать, что стреляет по гражданской инфраструктуре. Он добавил, что российские военные должны воспользоваться таким настроем украинских солдат.

Режим перешел к полностью террористическим методам — уже даже не пытаются скрыть, что стреляют по гражданской инфраструктуре. <...> Это же говорит о деградации военной мысли в киевских формированиях. <...> Враг близок к надлому и полной деморализации, — написал Сальдо.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 80 военнослужащих на Запорожском направлении в течение последних суток. Также российские силы уничтожили танк, три пикапа, гаубицу Д-30 и пушку М-46. Как отмечается, удары наносились по живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино и северо-западнее Вербового. Российскими войсками применялась авиация и артиллерия.

В ведомстве также сообщили о потерях противника на Херсонском направлении. Отмечается, что на данном участке фронта уничтожено за сутки 12 автомобилей, ВСУ потеряли убитыми свыше 50 военных.