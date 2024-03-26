Сальдо рассказал, как изменилось поведение наемников в рядах ВСУ Сальдо: иностранные наемники отсиживаются за спинами военных ВСУ

Фото: МО Украины

Иностранных наемников на передовой теперь практически не бывает, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, они предпочитают отсиживаться за спинами украинских военных на второй-третьей линиях обороны.

На Херсонском направлении наемники встречаются, но их не так много. Как сообщают наши военные, на передке их теперь практически не бывает, особенно после случая попадания в российский плен наемника из Польши. Теперь они предпочитают отсиживаться во второй-третьей линиях, — сказал Сальдо.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов отметил, что действия российских сил в зоне СВО заставили иностранных наемников в рядах ВСУ массово покидать Украину. Систематические удары российской армии отрезвили иностранных бойцов и поубавили их пыл: после ударов по местам расположения наемников и значительных потерь начался их отток, констатировал политик.

До этого стало известно, что командир одного из подразделений наемников Вооруженных сил Украины погиб при ударе российского дрона на Украине. Уничтожен выходец из Канады 36-летний Жан-Франсуа Ратель. Он был командиром «Нормандской бригады», имел позывной Хрульф. В канадском МИД гибель Рателя подтвердили, но причин не назвали.