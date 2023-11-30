Сальдо рассказал, как формируются органы власти в Херсонской области Сальдо заявил, что в Херсонской области сформированы основные органы власти

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Владимир Сальдо

Все основные органы власти и институты управления в Херсонской области успешно сформированы, рассказал глава региона Владимир Сальдо в комментарии ТАСС. По его словам, в настоящее время региональная администрация работает над запуском ряда электронных систем учета. Речь идет, в частности, о Едином государственном реестре недвижимости.

Все основные органы власти и институты управления в Херсонской области созданы. Наша задача — совершенствовать их структуру и работу, — заявил он.

Губернатор также подчеркнул, что к настоящему моменту власти региона еще не выбрали омбудсмена по правам человека и уполномоченного по правам ребенка. По словам Сальдо, принятие соответствующих решений зависит от того, насколько оперативно будут работать депутаты областной думы. Отмечается, что переходный период в Херсонской области завершится в 2026 году.

Как сообщалось ранее, Минфин России намерен потребовать от губернаторов восьми регионов взять на себя ответственность за ликвидацию бюджетного дефицита. В список вошли главы новых регионов, в том числе и Владимир Сальдо. Ему предстоит подписать соответствующий документ и пообещать расходовать дотации на социальные программы, повышая эффективность работы бюджетных учреждений.