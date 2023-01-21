Сальдо рассказал о контактах Путина с главами новых регионов Сальдо: Путин часто общается с главами новых регионов

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Владимир Сальдо

Российский президент Владимир Путин регулярно общается с главами новых регионов, сообщил в беседе с РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, президент держит ситуацию в новых территориях на контроле.

Президент постоянно держит ситуацию в новых субъектах федерации на контроле, часто общается с их руководителями, — сказал Сальдо.

19 января врио Херсонской области отметил, что под контролем РФ на сегодня находится 75% территории региона. Также Россия контролирует западную часть Кинбурнской косы с несколькими населенными пунктами, входившими в Николаевскую область. Он добавил, что продвижение российской армии будет продолжаться до тех пор, пока не будет установлен контроль над всем регионом и в первую очередь Херсоном.

12 января Путин заявил, что важно сделать все для защиты конституционных прав и безопасности жителей новых российских регионов. В поздравлении сотрудников органов прокуратуры глава государства отметил, что ключевыми направлениями работы ведомства считает противодействие экстремизму и коррупции, защиту прав предпринимателей и природоохранную деятельность.