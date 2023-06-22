Сальдо рассказал, что будет с ценами в Крыму после ударов по мостам Сальдо: после ударов по мостам цены на продукты в Крыму будут под контролем

Фото: t.me/SALDO_VGA

Временно исполняющий обязаности главы Херсонской области Владимир Сальдо на месте происшествия

Временно исполняющий обязаности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после ударов по мостам цены на продукты будут регулироваться, «если кто-то попробует их поднять». В своем Telegram-канале он отметил, что логистических проблем также не должно возникнуть, поскольку есть альтернативные пути.

Хочу успокоить граждан: сообщение с Крымом продолжается — есть другие пути, пусть и немного более длинные. Цены на продукты питания, если кто-то попробует их поднять, будут регулироваться, — написал Сальдо.

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Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко написал в своем Telegram-канале, что в связи с повреждением дорожного полотна на Чонгарском мосту временно обеспечена переориентация транспортных потоков на пункты пропуска Армянск и Перекоп. Он также подчеркнул, что проблем с логистикой в Крыму нет.

Утром 22 июня Сальдо сообщил о ракетных ударах ВСУ по мостам на границе региона и Крыма. Он показал повреждения дорожного полотна вблизи полуострова Чонгар. Жертв в результате атаки нет. По информации Сальдо, мост обстреляли английскими ракетами Storm Shadow.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что руководство ВСУ планирует нанести удары по территории России, включая Крым, ракетами Himars и Storm Shadow. Он подчеркнул, что применение этих средств вне зоны СВО будет означать «полноценное втягивание США и Британии в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине».