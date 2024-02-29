Сальдо раскрыл, что будет с останками Григория Потемкина Сальдо: в Херсон вернут останки Григория Потемкина после взятия города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Сальдо

В Херсон вернут останки Григория Потемкина после того, как российские войска установят контроль над городом, отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, российская сторона вывезла из города не только останки государственного деятеля, но и памятник ему, передает ТАСС.

Мы их [останки Потемкина] вывезли, как и памятник Потемкину тоже, который восстановленный. Они в целости и сохранности и находятся на территории Херсонской области, — цитирует агентство слова губернатора.

Сальдо добавил, что останки и статуя — в «целости и сохранности» и находятся под присмотром на территории области. При этом губернатор не стал уточнять, где конкретно они располагаются. До переноса останки князя Потемкина находились на территории Екатерининского собора Херсона, памятник госдеятелю был установлен на одной из площадей в центре города. Российская сторона также перевезла памятники Федору Ушакову и Александру Суворову.

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