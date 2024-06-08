Зеленского призвали к ответу за приказ разрушить Каховскую ГЭС Сальдо: Киев во главе с Зеленским ответит за приказ разрушить Каховскую ГЭС

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Россия. Херсонская область. Новая Каховка. Разрушенная плотина Каховской ГЭС.

Киев во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским ответит за преступный приказ разрушить Каховскую ГЭС, заявил в беседе с РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, это международное преступление не имеет срока давности.

Режим Зеленского обязательно ответит за отданный преступный приказ в июне прошлого года разрушить Каховскую ГЭС. Это международное преступление не имеет срока давности, — сказал он.

Сальдо отметил, что плотину Каховского водохранилища можно восстановить. Но, по его словам, заняться этим вопросом можно будет лишь после завершения военной операции на Украине.

Взрыв на Каховской ГЭС произошел утром 6 июня 2023 года, после этого на объекте начался неконтролируемый сброс воды. По подсчетам Сальдо, жертвами ЧП стали свыше 60 человек. Россия и Украина обвинили в случившемся друг друга.

Сальдо выразил сожаление в связи с гибелью людей от «воздействий выпущенной злой волей стихии». Он добавил, что с затопленных территорий были эвакуированы более 10 тысяч человек. Тогда их разместили в обеспеченные всем необходимым пункты временного размещения. В настоящий момент большинство жителей вернулись в свои дома. Около 430 эвакуированных человек все еще живут в ПВР.