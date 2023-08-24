Сальдо предложил Путину восстановить переправу от Скадовска до Турции

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо (слева)

Врио губернатора региона Владимир Сальдо в связи с прекращением зерновой сделки предложил во время личной встречи с президентом Владимиром Путиным возобновить паромную переправу до Турции, чтобы транспортировать зерно. Видео со встречи опубликовал Telegram-канал РИА Новости. Президент пообещал рассмотреть эту идею.

В связи с тем, что на сегодняшний день зерновая сделка уже отсутствует, есть предложение возобновить торговый путь. Я еще когда работал мэром в 2007 году, мы запустили из Скадовского порта в Черноморье до Зонгулдака и до Стамбула ходил паром. Паромная переправа работала и более 1200 судозаходов иностранных было. <...> Если эту переправу восстановить, то у нас новые торговые пути появляются, — заявил Сальдо.

Минобороны Турции сообщило, что Анкара продолжает консультации с Москвой, Киевом, а также представителями ООН по вопросу возобновления работы гуманитарного коридора в Черном море для вывоза украинского зерна. В ведомстве уверены, что сейчас нет альтернатив зерновой сделке.

Ранее сообщалось, что жители Херсонской области, пострадавшие в результате подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции, в общей сложности получили более 300 млн рублей материальной помощи. По словам Сальдо, на текущий момент последствия наводнения практически ликвидированы.