Сальдо: подрыв Каховской ГЭС удалось пережить с минимальными жертвами

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Село Корсунка Новокаховского района Херсонской области

Херсонская область смогла пережить подрыв на Каховской ГЭС с минимальными жертвами, заявил в Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что подтопленные территории в будущем будут полностью восстановлены.

С такой организацией работы мы смогли пережить крупнейшую катастрофу с минимальными жертвами.<...> Подтопленные территории будут полностью восстановлены, — написал Сальдо.

Он добавил, что после того как сойдет вода, одной из ключевых задач будет «обеспечение санитарной и экологической безопасности в зоне чрезвычайной ситуации». Сальдо напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что для этого будут привлекаться войска химзащиты. Как отметил глава Херсонской области, эти подразделения оснащены необходимым оборудованием и задача будет выполнена в кратчайшие сроки.

Ранее председатель регионального правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что число погибших в зоне затопления достигло 17. Он отметил, что работам в зоне ЧС после подрыва Каховской ГЭС мешают проблемы со связью. Особенно это касается Алешкинского и Голопристанского округов. В связи с этим местные власти обратились за помощью к федеральным МЧС и Минцифры.

Известно, что с момента разрушения Каховской ГЭС и дамбы на Каховском водохранилище сотрудники МЧС РФ спасли 2237 человек от потопа. Эвакуировано в общей сложности 7248 человек. Нуждающиеся получили порядка 90 тонн продуктов и более 123 тонн бутилированной воды.