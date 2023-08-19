В Херсонской области сообщили, что мобилизация в регионе не планируется Сальдо заявил, что мобилизация в Херсонской области не планируется

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Владимир Сальдо

Мобилизация в Херсонской области не планируется, заявил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что распространяемые в Сети приказы с якобы его подписью о начале мобилизационных мероприятий в Херсонской области являются фейковыми. Он призвал доверять только официальным источникам информации.

Получил через соцсети огромное количество вопросов от жителей нашего и других регионов о мобилизации в Вооруженные силы РФ на территории Херсонской области. Официально заявляю: это ложь. Мобилизация в Херсонской области не планируется. Распространяемые пропагандой киевского режима распечатки якобы моего указа являются примитивной подделкой с многочисленными ошибками. Верьте только официальным источникам, — написал Сальдо.

Он отметил, что сейчас многие жители Херсонской области поступают в российскую армию по контракту с целью сражаться с украинскими войсками.

Как заявил ранее член оборонного комитета Госдумы Виктор Соболев, информация о том, что на 25 сентября якобы запланировано возобновление мобилизации, не соответствует действительности. По его словам, на текущий момент ведется только плановый набор на контрактную службу.